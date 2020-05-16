Фадеев больше не сотрудничает с артистами

Продюсер Максим Фадеев признался, что у него больше нет желания работать с артистами, поэтому он этого не делает.

В беседе с Иваном Ургантом Фадеев заметил, что ему "слава Богу" больше не нужно работать с артистами, теперь он работает с "творцами".

Также Фадеев рассказал, что начинает новую для себя деятельность — сотрудничество с зарубежными артистами.