Продюсер Максим Фадеев признался, что у него больше нет желания работать с артистами, поэтому он этого не делает.
В беседе с Иваном Ургантом Фадеев заметил, что ему "слава Богу" больше не нужно работать с артистами, теперь он работает с "творцами".
Также Фадеев рассказал, что начинает новую для себя деятельность — сотрудничество с зарубежными артистами.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.