Пресс-служба музыкальной группы "Ночные снайперы" сообщила о подготовке музыкантов к выпуску нового альбома с названием "Ртуть". Музыкальная новинка появится этим летом.
"Мы не сидим сложа руки, и время, оказавшееся свободным в силу обстоятельств, вот эту самоизоляцию, решили упаковать в новый студийный снайперский альбом. При этом, что касается общего количества песен, их в альбоме достаточно много, думаю, мы вас обрадуем, это будет добротная, абсолютно полноценная история. И несмотря на мое обычное нетерпение и желание сразу спеть все, что написала — я вообще ничего не умею хранить про запас — вам будет, чему удивиться", — рассказала певица Диана Арбенина.
Известно, что в новый альбом группы кроме новинок войдут еще несколько старых песен.
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