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Источник Правда.Ру

Анисиной предложили инсценировать свое заражение коронавирусом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Марина Анисина, гражданская супруга Никиты Джигурды, считает, что многие популярные личности врут о своих заболеваниях коронавирусом.

Анисина рассказала о том, что ей звонили с телевидения и предложили соврать о своем заболевании.

"Нам предлагали, чтобы я соврала, что заболела коронавирусом. Или кто-то из детей моих заболел. Сериал они хотели такой делать. Понимаете, открытым текстом просят: "Можете ли вы сказать, что больны коронавирусом, тогда вы нам интересны. А не можете, то — до свидания". Ну, нормально вообще?! Не можем мы врать! И на себя наговаривать не хочется. Тем более на детей!" — возмутилась Марина Анисина.

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