Анисиной предложили инсценировать свое заражение коронавирусом

Марина Анисина, гражданская супруга Никиты Джигурды, считает, что многие популярные личности врут о своих заболеваниях коронавирусом.

Анисина рассказала о том, что ей звонили с телевидения и предложили соврать о своем заболевании.