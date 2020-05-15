Марина Анисина, гражданская супруга Никиты Джигурды, считает, что многие популярные личности врут о своих заболеваниях коронавирусом.
Анисина рассказала о том, что ей звонили с телевидения и предложили соврать о своем заболевании.
"Нам предлагали, чтобы я соврала, что заболела коронавирусом. Или кто-то из детей моих заболел. Сериал они хотели такой делать. Понимаете, открытым текстом просят: "Можете ли вы сказать, что больны коронавирусом, тогда вы нам интересны. А не можете, то — до свидания". Ну, нормально вообще?! Не можем мы врать! И на себя наговаривать не хочется. Тем более на детей!" — возмутилась Марина Анисина.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.