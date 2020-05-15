Несмотря на запреты о передвижении, связанные с коронавирусом, на дорогах Москвы все же случаются аварии. В одной из них пострадала певица Наталья Фриске, которая не смогла справиться с управлением и на большой скорости врезалась в грузовик.
Портал "7 days" сообщил о том, что у солистки группы "Блестящие" травма руки, врачи наложили ей фиксирующую повязку предупредили о невозможности передвигаться на автомобиле в ближайшее время. Певица рассказала о том, что не может даже голову помыть.
"Мыть голову сложновато!" — пожаловалась Фриске.
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