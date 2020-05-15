Солистка группы "Блестящие" Нататья Фриске попала в аварию

Несмотря на запреты о передвижении, связанные с коронавирусом, на дорогах Москвы все же случаются аварии. В одной из них пострадала певица Наталья Фриске, которая не смогла справиться с управлением и на большой скорости врезалась в грузовик.

Портал "7 days" сообщил о том, что у солистки группы "Блестящие" травма руки, врачи наложили ей фиксирующую повязку предупредили о невозможности передвигаться на автомобиле в ближайшее время. Певица рассказала о том, что не может даже голову помыть.