У Берковой отобрали автомобиль прямо на трассе

Актриса Елена Беркова ездила на автомобиле своего пропавшего мужа. На днях ее остановили сотрудники патрульной службы, после чего те вызвали судебные приставы, которые вручили Елене постановление, а машину забрали на эвакуаторе. Представитель Елены Максим утверждает, что судебные приставы не имели права забирать машину без предупреждения.