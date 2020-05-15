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Источник Правда.Ру

У Берковой отобрали автомобиль прямо на трассе

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Актриса Елена Беркова ездила на автомобиле своего пропавшего мужа. На днях ее остановили сотрудники патрульной службы, после чего те вызвали судебные приставы, которые вручили Елене постановление, а машину забрали на эвакуаторе. Представитель Елены Максим утверждает, что судебные приставы не имели права забирать машину без предупреждения.

"Лену Беркову бросили на МКАД с вещами, она ехала в загородный коттедж, чтобы там быть до конца эпидемии коронавируса. Ей устроили такую нервотрепку работники ГАИ", — отметил Максим.

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