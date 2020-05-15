Актриса Елена Беркова ездила на автомобиле своего пропавшего мужа. На днях ее остановили сотрудники патрульной службы, после чего те вызвали судебные приставы, которые вручили Елене постановление, а машину забрали на эвакуаторе. Представитель Елены Максим утверждает, что судебные приставы не имели права забирать машину без предупреждения.
"Лену Беркову бросили на МКАД с вещами, она ехала в загородный коттедж, чтобы там быть до конца эпидемии коронавируса. Ей устроили такую нервотрепку работники ГАИ", — отметил Максим.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Переменки, веселая толпа голодных школяров в столовой, походы "всей параллелью" — ничего этого не будет у российских школьников после того, как пандемия и дистанционное обучение закончатся.