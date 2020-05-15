Группа BTS выступит в полном составе на онлайн-концерте 14 июня

Издание Rolling Stone сообщило о том, что участники корейской музыкальной группы BTS анонсировали свой очередной онлайн-концерт под названием "Bang bang con: the live".

Ожидается, что в одном помещении соберутся все участники K-pop-группы. Музыканты сообщили о том, что подробности о концерте появятся немного позже.

По информации издательства, трансляция концерта будет платной. Выступление группы намечается на 14 июня и продлится около 90 минут.