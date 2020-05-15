Издание Rolling Stone сообщило о том, что участники корейской музыкальной группы BTS анонсировали свой очередной онлайн-концерт под названием "Bang bang con: the live".
Ожидается, что в одном помещении соберутся все участники K-pop-группы. Музыканты сообщили о том, что подробности о концерте появятся немного позже.
По информации издательства, трансляция концерта будет платной. Выступление группы намечается на 14 июня и продлится около 90 минут.
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