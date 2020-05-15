Певица Эрика Герцег заявила о своем уходе из популярной российской группы "ВИА Гра".
По словам Герцег, она долго размышляла над этим и наконец-то решилась. Об этом она рассказала продюсеру Константину Меладзе, который поддержал ее уверенное решение. Певице уже ищут харизматичную замену.
Известно, что певица проработала в группе около семи лет. Также уточняется, что Эрика должна отработать до конца 2020 года, а после она собирается начать свою сольную карьеру.
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