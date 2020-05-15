Новостное агентство "Plant Based News" сообщило о том, что популярная актриса и зоозащитница Памела Андерсон представила для своих поклонников небольшую коллекцию сумок, произведенных и настоящей яблочной кожуры.
По данным издания, актриса объединилась с французским домом моды Ashoka Paris и известным модельером Дэвидом Матео, которые создали "вегетарианскую" серию аксессуаров.
Известно, что сумки доступны в четырех цветовых решениях, а деньги от их продаж пойдут в личный благотворительный фонд актрисы.
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