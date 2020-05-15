Памела Андерсон выпустила вегетарианские сумки

Новостное агентство "Plant Based News" сообщило о том, что популярная актриса и зоозащитница Памела Андерсон представила для своих поклонников небольшую коллекцию сумок, произведенных и настоящей яблочной кожуры.

По данным издания, актриса объединилась с французским домом моды Ashoka Paris и известным модельером Дэвидом Матео, которые создали "вегетарианскую" серию аксессуаров.

Известно, что сумки доступны в четырех цветовых решениях, а деньги от их продаж пойдут в личный благотворительный фонд актрисы.