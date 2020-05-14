Стало известно, почему принц Гарри женился на Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году. Известно, что принц удивил мировую общественность своим выбором.

Королевская семья была против этого брака.

Родственники принца Гарри были в шоке, узнав, что он решил жениться на американской актрисе.

Через два года после свадьбы принц отказался от своих королевских обязанностей и уехал из Великобритании вместе со своей супругой.

Почему принц Гарри выбрал в жены именно Меган Маркл?

Поклонники пары часто задавались вопросом, что привлекло принца Гарри в Меган Маркл.

На этот вопрос ответил дворецкий погибшей принцессы Дианы. Он объяснил, что Меган по характеру напоминает принцу Гарри мать, поэтому он без памяти влюбился в неё и решил связать с ней свою жизнь.

Известно, что у принцессы Дианы был очень своеобразный характер. Королевская семья часто критиковала ее поступки.

Меган Маркл также умеет постоять за себя и часто принимает решения, которые не нравятся общественности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что книга Меган Маркл угрожает репутации королевского семейства.