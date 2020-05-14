Принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году. Известно, что принц удивил мировую общественность своим выбором.
Королевская семья была против этого брака.
Родственники принца Гарри были в шоке, узнав, что он решил жениться на американской актрисе.
Через два года после свадьбы принц отказался от своих королевских обязанностей и уехал из Великобритании вместе со своей супругой.
Поклонники пары часто задавались вопросом, что привлекло принца Гарри в Меган Маркл.
На этот вопрос ответил дворецкий погибшей принцессы Дианы. Он объяснил, что Меган по характеру напоминает принцу Гарри мать, поэтому он без памяти влюбился в неё и решил связать с ней свою жизнь.
Известно, что у принцессы Дианы был очень своеобразный характер. Королевская семья часто критиковала ее поступки.
Меган Маркл также умеет постоять за себя и часто принимает решения, которые не нравятся общественности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что книга Меган Маркл угрожает репутации королевского семейства.
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