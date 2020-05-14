Российская актриса Анастасия Стежко, известная зрителям по сериалам "Полицейский с Рублевки" и "Березка", родила дочь. Радостным событием она поделилась с подписчиками в соцсети Instagram.
"Сегодня в 09.45 я стала мамой. Это самое большое счастье, мой самый главный подарок! Стефания! Стефани, Стеша, Стешенька… Так зовут эту принцессу. Ни минуты раздумий не было, если честно. А ещё с этим именем у меня есть интересная история — мои близкие и друзья зовут меня Стешей! Причём ещё чуть ли не со школы", — написала Стежко.
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