Российская актриса Анастасия Стежко, известная зрителям по сериалам "Полицейский с Рублевки" и "Березка", родила дочь. Радостным событием она поделилась с подписчиками в соцсети Instagram.

"Сегодня в 09.45 я стала мамой. Это самое большое счастье, мой самый главный подарок! Стефания! Стефани, Стеша, Стешенька… Так зовут эту принцессу. Ни минуты раздумий не было, если честно. А ещё с этим именем у меня есть интересная история — мои близкие и друзья зовут меня Стешей! Причём ещё чуть ли не со школы", — написала Стежко.