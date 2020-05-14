Раскрыт настоящий диагноз Заворотнюк

Новость о серьезном заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк разлетелась по интернету еще осенью минувшего года. При этом точное заболевание нигде не называлось, что давало поклонникам надежду на то, что подобные публикации — всего лишь следствие каких-то слухов. Тем не менее это оказалось правдой, пишет "7days.ru".

В четверг, 14 мая, на совещании по развитию генетических технологий у президента России директор ФГБУН "Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН" Александр Макаров подтвердил, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга. Он отметил, что сейчас ее состояние не очень "тревожное", а в случае необходимости медики применят новый вид лечения.