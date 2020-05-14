Книга Меган Маркл угрожает репутации королевского семейства

Родственники королевы Елизаветы живут в напряжении после новости о том, что уже в августе этого года в книжных магазинах появится книга Меган Маркл "Обретая свободу". В этом литературном творении Меган пообещала рассказать о том, как они с принцем Гарри решили покинуть королевскую семью, а также вытащить на свет некоторые "скелеты" из королевского шкафа. Об этом пишет "7дней.ru".

И у членов королевской семьи есть все основания опасаться того, что отраженные в книге события выставят их не в лучшем свете — ведь Меган Маркл считает себя обиженной.

Однако это не единственная неприятность, которая может ожидать родственников принца Гарри: недавно стало известно, что на протяжении всего времени отношений с Гарри Меган вела секретный дневник — его она тоже намерена опубликовать в том случае, если книга возымеет успех. А уже эти записи могут стать настоящей "бомбой", которая ударит по самой монархии.