Ранее известный блогер Рома Желудь потерял свою популярность, когда стал употреблять наркотические препараты.
После многолетней паузы в творчестве блогер вернулся и стал снимать видеоролики для своих поклонников. Но теперь блогер не желает делиться своим негативным опытом, а наоборот, хочет предостеречь своих фанатов.
"Я год сидел на очень тяжелом наркотике, который сейчас дети употребляют в 16-17 лет, — делился артист. — Я хотел бы говорить об этом, потому что это вещество убивает миллионы юных россиян. Люди даже не понимают, что происходит, потому что по человеку сложно сказать, все ли у него хорошо", — сказал Рома Желудь.
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