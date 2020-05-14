Рома Желудь не исключает возвращения к наркотикам

Ранее известный блогер Рома Желудь потерял свою популярность, когда стал употреблять наркотические препараты.

После многолетней паузы в творчестве блогер вернулся и стал снимать видеоролики для своих поклонников. Но теперь блогер не желает делиться своим негативным опытом, а наоборот, хочет предостеречь своих фанатов.