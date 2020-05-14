Бывший супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов впервые решился на честный разговор о том, что заставило его уйти от певицы. Об этом он рассказал в интервью на шоу "Алена, блин!", передает "7дней.ру".
Ранее довольно долго существовала версия о том, что причиной развода супругов стала модель Анастасия Костенко, ради которой Тарасов бросил жену. Однако, по словам Тарасова, настоящей причиной развода стала постоянная работа Ольги и ее нежелание иметь детей.
"Проходит время, я вижу, что у нее в голове какие-то проекты, работа одна, не было такого, что она говорила "хочу детей". У нас никак не получалось год, два", — поделился футболист.
Позже супруги проверили состояние своего здоровья — врачебные осмотры показали, что "ни о каком бесплодии не могло быть речи". Тогда Дмитрий Тарасов понял, что его супруга просто не готова к рождению ребенка, и это, по его словам, было "началом конца".
"У нас было три разговора. Конечно, она хотела сохранить брак. Всеми путями останавливала меня. Сказала: давай, я брошу работу, только останься. Но я уже принял решение…" — признался футболист.
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