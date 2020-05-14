Фанаты не оценили новый маникюр Егора Крида

Российский певец Егор Крид в своем Instagram выложил фото, на котором у артиста виден слишком яркий маникюр. На каждом из ногтей изображен определенный рисунок.

"Девчат, а вам нравится с дизайном или без?" — поинтересовался Крид у своих поклонников.

Некоторые подписчики на социальные сети артиста выразили свое недовольство и угрожали перестать следить за обновлениями артиста, другие же, наоборот поддержали Егора и захотели повторить такой необычный маникюр.