Российский певец Егор Крид в своем Instagram выложил фото, на котором у артиста виден слишком яркий маникюр. На каждом из ногтей изображен определенный рисунок.
"Девчат, а вам нравится с дизайном или без?" — поинтересовался Крид у своих поклонников.
Некоторые подписчики на социальные сети артиста выразили свое недовольство и угрожали перестать следить за обновлениями артиста, другие же, наоборот поддержали Егора и захотели повторить такой необычный маникюр.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".