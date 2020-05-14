Онлайн-концерт российского исполнителя Noize MC пройдет в рамках проекта "МТС Live", который состоится 14 мая.
"Я спою 12 песен в формате #noizemcбезоркестра и отвечу на ваши вопросы", — рассказал музыкант в своём Instagram.
Уточняется, что начало трансляции состоится в 19:00 на официальном сайте мобильного оператора "МТС". А посмотреть ее можно в режиме специальной технологии дополненной реальности.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".