Noize MC даст уникальный онлайн-концерт для МТС Live 14 мая

Онлайн-концерт российского исполнителя Noize MC пройдет в рамках проекта "МТС Live", который состоится 14 мая.

"Я спою 12 песен в формате #noizemcбезоркестра и отвечу на ваши вопросы", — рассказал музыкант в своём Instagram.

Уточняется, что начало трансляции состоится в 19:00 на официальном сайте мобильного оператора "МТС". А посмотреть ее можно в режиме специальной технологии дополненной реальности.