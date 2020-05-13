У Татьяны Булановой снова возникли проблемы со здоровьем

Певицу Татьяну Буланову недавно выписали из больницы. Она перенесла микроинсульт.

Предстоящий онлайн-концерт Буланова перенесла на конец мая. Поклонники заволновались, решив, что это связано с последствиями госпитализации. Однако, певица просто простудилась.

В настоящее время Татьяна Буланов проходит лечение на дому, певица надеется, что у нее нет коронавируса. Анализ она не сдавала, но в случае необходимости сделает это.

Самоизоляцию Буланова проводит в доме в Санкт-Петербурге. По словам певицы, за все это время она только один раз ездила на съемки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Надежда Бабкина вылечилась от коронавируса.

Долгое время Надежда Бабкина находилась в тяжёлом состоянии. Её пришлось вводить в искусственную кому и кормить через зонд. Врачи считают успехом тот факт, что даже в почтенном возрасте и при обильном повреждении лёгких артистку удалось отключить от аппарата ИВЛ и вылечить от инфекции.