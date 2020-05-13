Валерий Сюткин рассказал о выживании звезд во время коронавируса

Российский певец Валерий Сюткин в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал о том, что большинство артистов сейчас зарабатывают с помощью онлайн-концертов или праздничных поздравлений.