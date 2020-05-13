Российский певец Валерий Сюткин в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал о том, что большинство артистов сейчас зарабатывают с помощью онлайн-концертов или праздничных поздравлений.
"Звонит семья, они хотят, чтобы ты поздравил, без микрофона, просто с гитарой. Ты поешь полчаса, поздравляешь. Такая беседа, общение происходит. Но пока ценовая политика шаткая, потому что у всех тяжелые времена", — сказал Сюткин.
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