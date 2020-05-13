Джиган рассказал о борьбе с наркозависимостью

Рэпер Джиган начал употреблять наркотические вещества и находится на грани развода со своей супругой Оксаной Самойловой. Для борьбы с зависимостью он на протяжении трех недель пробыл в реабилитационном центре в Москве — в эфире у Тимати Джиган подробнее рассказал о своем лечении. Об этом пишет телеканал "360".

Джиган признался, что увлекся наркотиками в Майами после рождения сына. Произошедшие изменения в его поведении не могли не заметить друзья и близкие Джигана, в результате чего многие от него отвернулись, а жена собралась уйти после 10 лет брака.

Несмотря на трудности, именно жена помогла ему вернуться к жизни. Также спасло крепкое здоровье. Впоследствии музыкант отметил, что после 90 капельниц в клинике он кардинально изменил отношение к запрещенным веществам.