Татьяна Буланова жалуется на недомогание после выписки из больницы

Эстрадной певице Татьяне Булановой пришлось отменить свое предстоящее онлайн-выступление из-за недомогания. Самочувствие артистки ухудшилось после выписки из больницы.

Певица надеется на скорейшее выздоровление и пока не сдавала тест на коронавирус.

"Надеюсь, все хорошо, это не оно, и я скоро буду полностью здорова. Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость, сделаю это", — заявила артистка.

Известно, что Буланова находилась в больнице с подозрением на инсульт.