Эстрадной певице Татьяне Булановой пришлось отменить свое предстоящее онлайн-выступление из-за недомогания. Самочувствие артистки ухудшилось после выписки из больницы.
Певица надеется на скорейшее выздоровление и пока не сдавала тест на коронавирус.
"Надеюсь, все хорошо, это не оно, и я скоро буду полностью здорова. Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость, сделаю это", — заявила артистка.
Известно, что Буланова находилась в больнице с подозрением на инсульт.
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