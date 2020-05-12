Бывший муж Лолиты признался, что мог общаться с кем угодно в браке

Пятый муж популярной российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов рассказал о подробностях отношений с ней в браке и заявил, что мог общаться с кем хотел.

Супруги расстались со скандалом

Стоит напомнить, что развод Лолиты и Дмитрия сопровождался взаимными обвинениями, судебным разбирательством и громким скандалом. Дмитрий заявил, что они с Лолитой расстались из-за того, что они не понимали друг друга, и никто никому не хотел уступать.

Лолита заявляла, что могла бы посадить Иванова в за решетку, но не пойдет на это, так как знает, что они очень слабый и не вынес бы такого наказания.

Дмитрий Иванов рассказал, что в период брака в Лолитой общался с другими женщинами, но не изменял жене. Новые отношения у него начались уже после того, как Лолита заявила о том, что решила уйти от него…

Новая пассия Дмитрия Иванова

В настоящее время Дмитрий живет с бизнеследи Ольгой Кулиевой. Ей принадлежит сеть салонов в Москве. Ольга была знакома с Дмитрием еще до развода с Лолитой.

Скорее всего, он помог ей перебраться в Москву.

Лолита также уже устроила свою личную жизнь, но имя ее избранника пока раскрывается.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Лолиту Милявскую "закидали" предложениями о замужестве.