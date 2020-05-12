Агата Муцениеце вернулась к Павлу Прилучному

Актриса Агата Муцениеце вернулась к своему мужу Павлу Прилучному несмотря на публичные обвинения в насилии. Об этом стало известно из Instagram артистки.

По слухам, вернуться Муцениеце попросил сам Прилучный, поскольку детям лучше проводить время за городом на воздухе, а не в маленькой московской квартире. Актриса, вероятно, пошла на уступки, поскольку опубликовала видео того, как их дочь играет во дворе, а затем отдыхает в гамаке.

Ранее Муцениеце обвиняла мужа в том, что он выгнал её на улицу вместе с детьми.