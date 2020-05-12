Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выложила на своей странице в Instagram новый пост. Теперь она решила рассказать своим подписчиками о том, что чего ей не хватает во время самоизоляции больше всего.
По словам Татьяны, сейчас ей больше всего не хватает работы, театра и маникюра.
Она сообщила, что вот уже в течение 50 дней находится дома. В честь этой "круглой даты" Брухунова решила выйти на улицу погулять, подышать свежим воздухом.
Во время прогулки Татьяна сделала несколько фотографий и, опубликовав одну из них, обратилась в подписчикам с вопросом:
"Могли бы вы назвать три вещи, за которыми больше всего соскучились во время карантина?" — спросила она.
По словам Татьяны, если бы в ее жизнь снова вернулись работа, театр и маникюр, она могла бы сколько угодно времени находиться на карантине.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что молодая жена кормит Петросяна на карантине полуфабрикатами.
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