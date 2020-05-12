Татьяна Брухунова сообщила, что ей не хватает "театра и маникюра"

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выложила на своей странице в Instagram новый пост. Теперь она решила рассказать своим подписчиками о том, что чего ей не хватает во время самоизоляции больше всего.

По словам Татьяны, сейчас ей больше всего не хватает работы, театра и маникюра.

Она сообщила, что вот уже в течение 50 дней находится дома. В честь этой "круглой даты" Брухунова решила выйти на улицу погулять, подышать свежим воздухом.

Во время прогулки Татьяна сделала несколько фотографий и, опубликовав одну из них, обратилась в подписчикам с вопросом:

"Могли бы вы назвать три вещи, за которыми больше всего соскучились во время карантина?" — спросила она.

По словам Татьяны, если бы в ее жизнь снова вернулись работа, театр и маникюр, она могла бы сколько угодно времени находиться на карантине.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что молодая жена кормит Петросяна на карантине полуфабрикатами.