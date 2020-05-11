Доктор Андрей Курпатов прокомментировал провокационные публикации телеведущей Виктории Бони в Instagram. Врач даже поставил ей диагноз.

"А сейчас какая-нибудь Виктория Боня с шестью миллионами подписчиков несет отчаянную чушь. Еще и пишет мне в "Инстаграм", чтобы я побеседовал с ней на эту тему. Ну это полный абсурд, это клиническая идиотия. Вот мы дожили до того, что люди готовы верить во всю ахинею, которая только возможна. Эти люди, они дошли до такой степени тупизма… Это все от идиотии", — заявил Курпатов.

"Обращаюсь к недодоктору (по-другому сказать не могу) Курпатову, который поставил мне диагноз "клиническая идиотия". Если вы не учились, а купили свой диплом, то я чуть позже запишу видео, где расскажу о симптомах клинической идиотии, как она развивается и что бывает с людьми, которые страдают таким диагнозом", — ответила Боня