Дочь Анастасии Заворотнюк Анна считает, что скоро ограничительные меры в Москве будут сняты и город вернется к нормальной жизни.
"Потому что я уверена, что совсем скоро это уже все закончится, и мы сможем вернуться к нашей прежней жизни, обрести нашу свободу вновь, и все будет очень хорошо", — рассказала девушка подписчикам в Instagram.
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