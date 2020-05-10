Пользователи социальных сетей затравили Ольгу Бузову из-за фотосессии в военной форме красноармейцев, которые она опубликовала их ко Дню Победы.

Также певица опубликовала в Instagram видео, на котором она поздравляла своих подписчиков.

"Абсолютно неправдоподобно, еще и маникюр, макияж, прическа. Надеюсь, моя бабушка этого никогда не увидит", — написал один из подписчиков Бузовой.

"Покажи хоть одно фото жительницы блокадного Ленинграда накрашенной! Тогда не то что о косметике, о куске хлеба мечтали!", — пишут поклонники.