Пользователи социальных сетей затравили Ольгу Бузову из-за фотосессии в военной форме красноармейцев, которые она опубликовала их ко Дню Победы.
Также певица опубликовала в Instagram видео, на котором она поздравляла своих подписчиков.
"Абсолютно неправдоподобно, еще и маникюр, макияж, прическа. Надеюсь, моя бабушка этого никогда не увидит", — написал один из подписчиков Бузовой.
"Покажи хоть одно фото жительницы блокадного Ленинграда накрашенной! Тогда не то что о косметике, о куске хлеба мечтали!", — пишут поклонники.
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