12 млн просмотров за два дня набрал новый клип Little Big

Российская музыкальная группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer. Всего за два дня видеоролик набрал 12 миллионов просмотров. За три первых часа видео набрало миллион просмотров.

Группа рассказала, что съемки клипа проходили в Санкт-Петербурге ещё до пандемии коронавируса.