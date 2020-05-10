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12 млн просмотров за два дня набрал новый клип Little Big

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская музыкальная группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer. Всего за два дня видеоролик набрал 12 миллионов просмотров. За три первых часа видео набрало миллион просмотров.

Группа рассказала, что съемки клипа проходили в Санкт-Петербурге ещё до пандемии коронавируса. 

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клип little big hypnodancer съемки санкт-петербург
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12 млн просмотров за два дня набрал новый клип Little Big
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