Татьяна Васильева рассказала о своём самочувствии

Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее заболела двусторонней пневмонией, рассказала о своём самочувствии.

Недавно она сдала тест на наличие коронавируса, показавший отрицательный результат. Сейчас Васильева чувствует себя намного лучше.