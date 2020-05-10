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Татьяна Васильева рассказала о своём самочувствии

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее заболела двусторонней пневмонией, рассказала о своём самочувствии.

Недавно она сдала тест на наличие коронавируса, показавший отрицательный результат. Сейчас Васильева чувствует себя намного лучше.

"Чувствую себя хорошо, карантин мой уже заканчивается, так что, надеюсь, что все закончится скоро", — рассказала артистка.

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