Семенович шокировала поклонников фотографией с тремя подбородками

Анна Семенович опубликовала в Instagram фотографию, которая шокировала всех её поклонников. На нём она предстала в располневшем образе с тремя подбородками.

Следующей артистка опубликовала уже абсолютно другое фото, на котором она стройна и ухожена. Телеведущая хотела поинтересоваться у подписчиков, кто как будет выглядеть после самоизоляции.

Вероятно, первое фото было сделано с использованием специального костюма, который прибавляет около 50 килограммов. Ранее Семенович использовала его для съемок в клипе.