Анна Семенович опубликовала в Instagram фотографию, которая шокировала всех её поклонников. На нём она предстала в располневшем образе с тремя подбородками.
Следующей артистка опубликовала уже абсолютно другое фото, на котором она стройна и ухожена. Телеведущая хотела поинтересоваться у подписчиков, кто как будет выглядеть после самоизоляции.
Вероятно, первое фото было сделано с использованием специального костюма, который прибавляет около 50 килограммов. Ранее Семенович использовала его для съемок в клипе.
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