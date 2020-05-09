Звезда рок-н-ролла Литл Ричард скончался

Журнал Rolling Stone сообщил о смерти известного американца и певца Литл Ричарда.

"Основоположник рок-н-ролла Литл Ричард… скончался в субботу", — говорится в сообщении.

Родной сын музыканта подтвердил эту информацию и уточнил, что причина смерти еще не установлена.

Ричард был популярен благодаря своим музыкальным хитам Good Golly Miss Molly, Tutti Frutti и Lucille. Певец стал одним из первых, кто вошел в Зал славы рок-н-ролла. Мужчине было 97 лет.