Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Новости Все >
Украинцы осудили актрису Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
В ФРГ прибыло судно для завершения строительства "Северного потока-2"
Водонаева раскритиковала заявление Малышевой о "чудесном" коронавирусе
Facebook начал массово удалять фото знамени Победы над рейхстагом
Владимир Путин уже в третий раз обращается к россиянам
Депутатов ГД обязали носить медицинские маски и перчатки
В больницу в поселке Коммунарка поступило сообщение о минировании
Источник Правда.Ру

Украинцы осудили актрису Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

Шоу-бизнес

Украинские поклонники актрисы Ольги Куриленко возмутились ее поздравлению с Днем Победы.

"Счастливого Дня Победы в Европе! А для всех наших с завтрашним Днем Победы!" — написала она в своем Instagram.

Подписчики из Украины попросили уточнить, кого она имеет ввиду под словом "наши"? Актриса уточнила, что имела ввиду всех жителей бывших советских республик.

После заявления актрисы некоторые комментаторы посчитали, что больше не считают Куриленко украинкой.

"А тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет", — отметила она.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

9 мая украина день победы ольга куриленко
Последние материалы
Водонаева раскритиковала заявление Малышевой о "чудесном" коронавирусе
Facebook начал массово удалять фото знамени Победы над рейхстагом
Владимир Путин уже в третий раз обращается к россиянам
Депутатов ГД обязали носить медицинские маски и перчатки
В больницу в поселке Коммунарка поступило сообщение о минировании
Фотограф опубликовал фото голой и молодой Ксении Собчак
В Приднестровье установили бюст Георгию Жукову
Три медика в Санкт-Петербурге скончались от коронавируса
Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы
Украинские националисты прошлись маршем по Одессе
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Привет из 90-х: почему о задержании Анатолия Быкова говорят по всей стране

Утром 7 мая задержали красноярского предпринимателя Анатолия Быкова. В очередной раз — и каждый раз о проблемах бизнесмена сообщает пресса всей страны.

Привет из 90-х: почему о задержании Анатолия Быкова говорят по всей стране
Почему Норвегия отказалась участвовать в учениях НАТО в Баренцевом море
Военные новости
Почему Норвегия отказалась участвовать в учениях НАТО в Баренцевом море
Культура
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Прибалтика
Из Риги: Латвия была денежным донором СССР, и Россия должна заплатить
Игорь Буккер НАСА превращается в космический плацдарм НАТО Игорь Буккер Василий Амирджанов Гитлер в героях войны и "Скакалки Победы" Василий Амирджанов Любовь Степушова В Азербайджане начались реформы. Или это их видимость? Любовь Степушова
Комментарии
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Николай Михальченко: Конвенция Монтрё будет отменена
Украинские националисты прошлись маршем по Одессе
Украинские националисты прошлись маршем по Одессе
В сфере услуг наблюдается рекордное сокращение рабочих мест
Лукашенко ответил тем, кто его осуждает
Лукашенко ответил тем, кто его осуждает
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Лукашенко ответил тем, кто его осуждает
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Лукашенко ответил тем, кто его осуждает
Крымский тренер MMA избил продавщицу из-за замечания про маску
В сфере услуг наблюдается рекордное сокращение рабочих мест
В Минске проходит парад по случаю 75-летия победы над фашизмом
В сфере услуг наблюдается рекордное сокращение рабочих мест
Пушков решил напомнить американцам, кто штурмовал Берлин в 1945 году
Пушков решил напомнить американцам, кто штурмовал Берлин в 1945 году
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
Лукашенко поздравил Трампа с победой
Глава МИД ФРГ: войну развязала Германия — и точка
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ