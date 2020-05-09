Украинцы осудили актрису Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

Украинские поклонники актрисы Ольги Куриленко возмутились ее поздравлению с Днем Победы.

"Счастливого Дня Победы в Европе! А для всех наших с завтрашним Днем Победы!" — написала она в своем Instagram.

Подписчики из Украины попросили уточнить, кого она имеет ввиду под словом "наши"? Актриса уточнила, что имела ввиду всех жителей бывших советских республик.

После заявления актрисы некоторые комментаторы посчитали, что больше не считают Куриленко украинкой.