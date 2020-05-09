Скандально известная телеведущая и экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева потребовала сурового наказания для доктора медицинских наук Елены Малышевой за ее недавнее высказывание о COVID-19. Об этом сообщает "Дни ру".
Так, ранее ведущая программы "Здоровье" Елена Малышева назвала коронавирус одним из самых прекрасных вирусов, поскольку, по ее словам, он "щадит" детей, а умирают от осложнений болезни только пожилые люди. Водонаева, однако, не согласилась с такой точкой зрения.
"Как это дети не попадают в реанимацию, если Минздрав отчитывается, что к 1 мая два ребенка скончались, а 11 находились в тяжелом состоянии?" — спрашивает звезда "Дома-2".
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