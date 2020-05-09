Водонаева раскритиковала заявление Малышевой о "чудесном" коронавирусе

Скандально известная телеведущая и экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева потребовала сурового наказания для доктора медицинских наук Елены Малышевой за ее недавнее высказывание о COVID-19. Об этом сообщает "Дни ру".

Так, ранее ведущая программы "Здоровье" Елена Малышева назвала коронавирус одним из самых прекрасных вирусов, поскольку, по ее словам, он "щадит" детей, а умирают от осложнений болезни только пожилые люди. Водонаева, однако, не согласилась с такой точкой зрения.