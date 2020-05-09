Фотограф Александр Гусов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию 11-летней давности, на которой запечатлена голая Ксения Собчак.
"Прекрасная Ксения Собчак. Москва. 2009 год", - подписал фотохудожник публикацию.
Многие пользователи соцсети были удивлены работой фотографа. Они отмечали, что ему удалось подобрать ракурс и свет таким образом, чтобы Ксения Собчак выглядела привлекательно.
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Beautiful Ksenia Sobchak, Moscow 2009 For: Re; [конструкция будущего]- marka_ff #moscow #Russia #kseniasobchak #beauty #portrait #portraitphotography @xenia_sobchak @kativarnava @stillbeautyspace @dariakonovalova @azamat_tseboev @amanda.renshaw @olivorestaurants @lumiere_center #nikonphotography #blackandwhitephotography #ксениясобчак
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