Фотограф опубликовал фото голой и молодой Ксении Собчак

Фотограф Александр Гусов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию 11-летней давности, на которой запечатлена голая Ксения Собчак.

"Прекрасная Ксения Собчак. Москва. 2009 год", - подписал фотохудожник публикацию.

Многие пользователи соцсети были удивлены работой фотографа. Они отмечали, что ему удалось подобрать ракурс и свет таким образом, чтобы Ксения Собчак выглядела привлекательно.