Народный артист России Филипп Киркоров поздравил жителей и ветеранов Санкт-Петербурга с Днем Победы. Также он рассказал о своем личном символе героизма советских людей.

"Любимый город, всегда с вами. И, конечно, ветераны, которые защищали ладожское озеро, это знаменитая победа советских людей. Бой за жизнь. Я человек советского времени, и для меня это великий подвиг. Для меня это главная победа. Был еще знаменитый дневник Тани Савичевой, знаменитый дневник девочки, я с детства запомнил, и для меня это великий подвиг советских людей. Даже среди детей. Для меня это пример силы воли, мужества и характера", — поделился артист в беседе с агентством РИА "Новости".