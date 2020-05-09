Телеведущая и певица Ольга Бузова поздравила россиян с Днем Победы. На страничке в социальной сети девушка выложила видеоролик с тематическим стихотворением.
Певица оделась в военную форму, не забыв о сумочке медсестры и с одуванчиком в руках прочла стихотворение "Ветер войны" Степана Кадашникова.
"Сила нашей страны в единстве, традициях и патриотизме! Мы помним и будем помнить всегда, мы чтим все, что Вы для нас сделали наши ветераны, наши великие герои", – подписала свой пост певица.
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