Бузова почтила память погибших на войне

Телеведущая и певица Ольга Бузова поздравила россиян с Днем Победы. На страничке в социальной сети девушка выложила видеоролик с тематическим стихотворением.

Певица оделась в военную форму, не забыв о сумочке медсестры и с одуванчиком в руках прочла стихотворение "Ветер войны" Степана Кадашникова.