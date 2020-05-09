Одна из участниц музыкальной группы "Бурановские бабушки" поздравила жителей России с Днем Победы и исполнила отрывок из знаменитой песни "День Победы".
"Дорогие соотечественники, уважаемые ветераны, наши зарубежные друзья! Мы, "Бурановские бабушки", от всей души поздравляем вас с великим праздником, с Днем Победы!", — сказала исполнительница.
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