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Имущество актера Сергея Жигунова распродали за долги

Шоу-бизнес

Актер и продюсер Сергей Жигунов, известный многим зрителям по знаменитому фильму "Гардемарины, вперед!" в 2014 году взял многомиллионный кредит ради съемок фильма. Теперь он расплачивается за долг частью своего имущества, сообщает "Стархит".

Часть суммы Жигунов уже отдал, теперь ему осталось выплатить еще порядка 15 миллионов рублей. Так, несколько месяцев назад на аукционе были проданы принадлежащие актеру коттедж площадью 417 квадратных метров, двухэтажный гараж, баня и земельный участок размером 1,3 гектара во Владимирской области. Выручка составила около 9 миллионов рублей.

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долги имущество сергей жигунов
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