Little Big набрала миллион просмотров за три часа

Данные видеосервиса YouTube показали, что новый клип музыкальной группы Little Big всего за три часа набрал более миллиона просмотров.

Музыкальное видео на анонсированную 8 мая песню "Hypnodancer", в котором участники группы инсценировали ограбление казино, всего за три часа набрало один миллион просмотров.

Little Big — это российская музыкальная панк-рейв группа, которая должна была представлять страну на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".