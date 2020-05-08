Данные видеосервиса YouTube показали, что новый клип музыкальной группы Little Big всего за три часа набрал более миллиона просмотров.
Музыкальное видео на анонсированную 8 мая песню "Hypnodancer", в котором участники группы инсценировали ограбление казино, всего за три часа набрало один миллион просмотров.
Little Big — это российская музыкальная панк-рейв группа, которая должна была представлять страну на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж обратился с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.