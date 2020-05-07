Недавно российский поп-король Филипп Киркоров и вся его семья организовали совместную сдачу теста на коронавирусную инфекцию. Вместе с артистом тест сдали его дети — сын Мартин-Кристин и дочь Алла-Виктория, и даже отец — певец Бедрос Филиппович Киркоров. Спустя несколько дней после этого король российской эстрады опубликовал результаты в своём Instagram-аккаунте.
Певец опубликовал несколько снимков. На первом Филипп Киркоров сфотографировался с бумагами, которые он получил после прохождения тестирования. На втором снимке крупным планом виден результат артиста, на третьем — его детей, а на четвёртом — отца и домработницы Людмилы Дородновой.
"Понимаю беспокойство многих… Результаты на Covid19 отрицательны!Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!" — обрадовал артист своих фанатов.
Следует сказать, что поклонники Филиппа Киркорова действительно не на шутку обеспокоились тем, что певец неожиданно решил сдать тест на коронавирусную инфекцию и подключил к этому всю свою семью. Именно поэтому подписчики артиста искренне обрадовались отрицательному результату.
"Слава Богу. Будьте здоровы и радуйте нас своим творчеством", — пишут поклонники короля российской эстрады.
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Понимаю беспокойство многих… Результаты на Covid19 отрицательны! Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!
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