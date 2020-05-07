Актриса Татьяна Васильева сдала тест на коронавирус

Татьяну Васильеву 1 мая госпитализировали с двусторонней пневмонией. Как рассказала актриса, результат первого теста на коронавирусную инфекцию оказался отрицательным. Из-за этого народной артистке предстоит сдать еще один (а возможно, несколько) повторных тестов на COVID-19.

Как заявила Татьяна Васильева, она не понимает, по какой причине у неё стали проявляться схожие с коронавирусом симптомы. В целом она оценивает своё состояние как нормальное. Врачи разрешили артистке пройти курс лечения в домашних условиях, ей прописали все необходимые препараты и порекомендовали не покидать дом.

Татьяна Васильева не рассматривает возможность удаленной работы в период пандемии

Актриса жалуется на отсутствие работы из-за отмены спектаклей в театре. Гастроли, которые были распланированы до конца года, тоже пришлось отменить из-за текущей эпидемиологической ситуации. Возможность работать удалённо Татьяна Васильева даже не рассматривает.

"Показывать в режиме онлайн? Разве можно так спектакль смотреть? Кому это надо и что мне это даст?"— говорит артистка.

Актриса привыкла работать на реальной сцене, так как на виртуальной невозможно добиться театральной атмосферы. Татьяна Васильева надеется как можно скорее начать выступать перед зрителями. В текущий момент она остается безработной.