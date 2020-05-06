Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева молодеет на глазах. Звезда опубликовала в своём Instagram фотографию с домашней изоляции вместе с мужем Игорем Макаровым. Кудрявцева поразила своих поклонников молодёжным образом и отсутствием макияжа. На снимке телезвезда и 32-летний хоккеист позируют в стильных спортивных нарядах.

Несмотря на то, что Лера Кудрявцева уже через два года отметит полувековой юбилей, выглядит она не старше своего молодого супруга. Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.

В чем секрет вечной молодости Леры Кудрявцевой?

Как отметили поклонники звезды, на фото с Игорем Макаровым она выглядит гораздо лучше, чем в эфире программы на НТВ. По словам фанатов, если не знать истинный возраст телеведущей, то легко можно принять её за 20-летнюю девушку. Многие выразили желание в возрасте Кудрявцевой выглядеть так же молодо.

Некоторые фанаты телеведущей в шутку пытаются выпытать у неё секрет вечной молодости. Однако часть пользователей социальных сетей уверена, что секрет красоты Кудрявцевой — это пластические операции и фотошоп.