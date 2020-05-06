Юлия Барановская неудачно подстригла своего сына

Юлия Барановская решила самостоятельно подстричь своего младшего сына Арсения. Звезда отметила, что ребенок сам попросил маму подстричь его. Несколько лет мальчик носил длинные волосы. Подписчики телеведущей отмечали, что ему идёт такой "расслабленный" образ.

Юлия Барановская взяла в руки ножницы и опубликовала в Instagram новый снимок своего младшего сына. В кадре мальчик предстал с модной стрижкой-полубокс. Пусть новая причёска Арсения выглядит ничуть не профессионально (всё-таки Барановская совсем не парикмахер, а телеведущая), однако мама ничуть не расстроилась.

"Уже почти неделю так, но всем нравится. Чуть не ровно, конечно, но после карантина подправим", — написала Юлия Барановская в своём Instagram-аккаунте (орфография автора сохранена — прим. ред.)

Поклонники оценили новый образ Арсения

Подписчикам телеведущей понравился новый образ Арсения.

"Лучше, чем было", — считают поклонники звездной семьи.

А некоторые фанаты Юлии Барановской настолько обрадовались новой фотографии её младшего сына, что даже вспомнили её бывшего супруга, футболиста Андрея Аршавина, и не смогли сдержать негативных эмоций в его адрес.