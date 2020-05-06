Телеведущая Дана Борисова поделилась рассказом о неприятном инциденте, который произошёл на съёмках телешоу. Съёмочная группа запаниковала из-за внезапно начавшегося кашля звезды, в результате чего девушку выгнали из студии.
Отмечается, что Дана Борисова продолжает выступать в качестве эксперта на ток-шоу, даже несмотря на вспышку коронавируса. Телеведущая рискует своим здоровьем для того, чтобы не потерять популярность и, соответственно, доход.
«Я не выдержала и за 10 минут до конца съёмки начала сильно кашлять. Там у всех паника началась, меня попросили уйти и надеть маску», — рассказала Дана.
Ранее телезвезда подозревала у себя заражение коронавирусной инфекцией. Примерно три недели назад у неё появились несколько характерных симптомов болезни - в том числе и кашель. К счастью, результат теста оказался отрицательным. Медики предполагают, что у ведущей просто обострилась хроническая болезнь, и поэтому она безопасна для окружающих.
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