Дану Борисову выгнали со съемок телешоу из-за кашля

Телеведущая Дана Борисова поделилась рассказом о неприятном инциденте, который произошёл на съёмках телешоу. Съёмочная группа запаниковала из-за внезапно начавшегося кашля звезды, в результате чего девушку выгнали из студии.

Отмечается, что Дана Борисова продолжает выступать в качестве эксперта на ток-шоу, даже несмотря на вспышку коронавируса. Телеведущая рискует своим здоровьем для того, чтобы не потерять популярность и, соответственно, доход.

«Я не выдержала и за 10 минут до конца съёмки начала сильно кашлять. Там у всех паника началась, меня попросили уйти и надеть маску», — рассказала Дана.

Дана Борисова подозревала у себя коронавирус

Ранее телезвезда подозревала у себя заражение коронавирусной инфекцией. Примерно три недели назад у неё появились несколько характерных симптомов болезни - в том числе и кашель. К счастью, результат теста оказался отрицательным. Медики предполагают, что у ведущей просто обострилась хроническая болезнь, и поэтому она безопасна для окружающих.