Дарья Мельникова, известная благодаря роли Жени в сериале "Папины дочки", снялась в новой картине под названием "Крепкая броня". В киноленте актриса исполняет главную женскую роль — танкистки Натальи Бондаревой. Прототипом персонажа стала Мария Октябрьская, которая во время Великой Отечественной войны оплатила сборку танка Т-34 и отправилась на фронт для того, чтобы отомстить за погибшего супруга.
"На самом деле страшно представить, через что такие женщины были вынуждены пройти на войне", — отметила актриса.
Как признаётся Дарья Мельникова, на съёмки в фильме "Крепкая броня" она согласилась сразу, поскольку ей очень понравился сценарий. Помимо этого, актёры выполняли все трюки самостоятельно, разумеется, кроме вождения танка.
Актриса даже пострадала во время съёмок: вместе с исполнителем главной мужской роли Константином Белошапкой они случайно оказались недалеко от места взрыва, в результате чего обоих актёров контузило.
"У нас случилась легкая контузия, заложило уши", — поделилась Дарья Мельникова.
Звезда "Папиных дочек" поделилась, что просто забраться в танк и вылезти из него — это уже трудное испытание. Кроме того, женщинам постоянно приходилось находиться внутри, в духоте и пыли.
"Ужасно неудобный комбинезон, жуткие кирзовые сапоги, которые все время натирают…", — рассказала Дарья Мельникова.
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