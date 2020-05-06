Дарью Мельникову контузило из-за взрыва во время съёмок фильма

Дарья Мельникова, известная благодаря роли Жени в сериале "Папины дочки", снялась в новой картине под названием "Крепкая броня". В киноленте актриса исполняет главную женскую роль — танкистки Натальи Бондаревой. Прототипом персонажа стала Мария Октябрьская, которая во время Великой Отечественной войны оплатила сборку танка Т-34 и отправилась на фронт для того, чтобы отомстить за погибшего супруга.

"На самом деле страшно представить, через что такие женщины были вынуждены пройти на войне", — отметила актриса.

Контузия на съёмочной площадке

Как признаётся Дарья Мельникова, на съёмки в фильме "Крепкая броня" она согласилась сразу, поскольку ей очень понравился сценарий. Помимо этого, актёры выполняли все трюки самостоятельно, разумеется, кроме вождения танка.

Актриса даже пострадала во время съёмок: вместе с исполнителем главной мужской роли Константином Белошапкой они случайно оказались недалеко от места взрыва, в результате чего обоих актёров контузило.

"У нас случилась легкая контузия, заложило уши", — поделилась Дарья Мельникова.

Трудности женщин на фронте

Звезда "Папиных дочек" поделилась, что просто забраться в танк и вылезти из него — это уже трудное испытание. Кроме того, женщинам постоянно приходилось находиться внутри, в духоте и пыли.