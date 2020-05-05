Надежда Бабкина исполнила "День Победы" в рамках патриотической акции

В рамках патриотической акции Надежда Бабкина опубликовала в своём Instagram-аккаунте ролик, в котором она исполняет песню "День Победы". Певица напомнила о приближении праздника, который, по её мнению, самый главный для россиян. Артистка объявила о запуске патриотической акции в виде "интернационального хора", к которой ранее призывал присоединиться Лев Лещенко.

Поклонников Надежды Бабкиной удивил её потрясающий внешний вид. Во время исполнения песни "День Победы" артистка была одета в яркое красное платье, на её лице красовался профессиональный макияж, а волосы - профессионально уложены. Казалось бы, фанаты певицы должны обрадоваться тому, что их кумир "цветёт и пахнет", но это не так.

Поклонники Надежды Бабкиной не верят в то, что звезда болела коронавирусом

Как отмечают фанаты Бабкиной, спустя месяц пребывания в больнице человек не может выглядеть так хорошо, как артистка в своём новом видео. По их мнению, певица и вовсе не болела коронавирусной инфекцией. А некоторые подписчики стали вспоминать других знаменитостей, которые тоже подозрительно быстро вылечились от COVID-19.