В рамках патриотической акции Надежда Бабкина опубликовала в своём Instagram-аккаунте ролик, в котором она исполняет песню "День Победы". Певица напомнила о приближении праздника, который, по её мнению, самый главный для россиян. Артистка объявила о запуске патриотической акции в виде "интернационального хора", к которой ранее призывал присоединиться Лев Лещенко.
Поклонников Надежды Бабкиной удивил её потрясающий внешний вид. Во время исполнения песни "День Победы" артистка была одета в яркое красное платье, на её лице красовался профессиональный макияж, а волосы - профессионально уложены. Казалось бы, фанаты певицы должны обрадоваться тому, что их кумир "цветёт и пахнет", но это не так.
Как отмечают фанаты Бабкиной, спустя месяц пребывания в больнице человек не может выглядеть так хорошо, как артистка в своём новом видео. По их мнению, певица и вовсе не болела коронавирусной инфекцией. А некоторые подписчики стали вспоминать других знаменитостей, которые тоже подозрительно быстро вылечились от COVID-19.
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Приближается самый главный праздник нашей страны - День Победы. Я приглашаю всех 9 мая стать участниками самого большого в мире интернационального хора и в 75-летний юбилей Победы вместе спеть самую народную песню — День Победы. Давайте исполним ее на разных языках: каждый – на своем родном. День Победы – принесли нам все народы России и бывшего СССР, поэтому – он один на всех. 9 мая заходите на сайт pobeda-2020.ru или диктантпобеды.рф. Включайте плеер, выбирайте свой родной язык, приглашайте родных и близких, друзей. Споём вместе всенародно любимую песню! Я исполню ее на русском языке. #ГимнПобеды #НадеждаБабкина
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