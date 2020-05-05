Филипп Киркоров и его семья сдали тест на коронавирус

Российский поп-король Филипп Киркоров сделал тест на коронавирус. Певец сообщил о том, что вместе с ним тест сдала вся его семья — даже его отец Бедрос Филиппович. Однако неизвестно, почему артист решил пойти на такой шаг.

Король российской эстрады записал процесс сдачи теста на видео

Разумеется, не обошлось и без детей. Вместе с Филиппом Киркоровым тест на коронавирус сдали его сын Мартин и дочь Алла-Виктория. Артист заснял процедуру на видео и опубликовал в своём Instagram-аккаунте. В ходе записи артист понадеялся на хороший итог процедуры.

"Результаты ЗАВТРА!" — написал российский поп-король под видео.

Поклонники обеспокоены самочувствием Филиппа Киркорова и его родных

Многие подписчики Филиппа Киркорова обеспокоились самочувствием артиста. Поклонники не перестают желать ему и его детям крепкого здоровья.