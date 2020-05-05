Российский поп-король Филипп Киркоров сделал тест на коронавирус. Певец сообщил о том, что вместе с ним тест сдала вся его семья — даже его отец Бедрос Филиппович. Однако неизвестно, почему артист решил пойти на такой шаг.
Разумеется, не обошлось и без детей. Вместе с Филиппом Киркоровым тест на коронавирус сдали его сын Мартин и дочь Алла-Виктория. Артист заснял процедуру на видео и опубликовал в своём Instagram-аккаунте. В ходе записи артист понадеялся на хороший итог процедуры.
"Результаты ЗАВТРА!" — написал российский поп-король под видео.
Многие подписчики Филиппа Киркорова обеспокоились самочувствием артиста. Поклонники не перестают желать ему и его детям крепкого здоровья.
"Будьте здоровы всей семьей!!!" — пишут поклонники, беспокоясь за состояние своего кумира и его близких.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Результаты ЗАВТРА!🦠 @bedroskirkorov @allavictoriyakirkorova @martinkirkorov и наша Люся #covid19 #короновирус
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.