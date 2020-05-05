Молодая жена Петросяна покорила подписчиков элегантной шляпкой

Татьяна Брухунова, молодая супруга Евгения Петросяна, порадовала поклонников необычной весенней фотографией в Instagram. Жена знаменитого юмориста решила выгулять новую шляпку — судя по отметке на фото, выпущенную брендом Dior. Свой образ девушка дополнила чёрными очками формы "кошачий глаз" и объёмной джинсовой курткой. А большой букет свежих ландышей прекрасно передаёт весеннюю атмосферу фотографии.

Подписчики по достоинству оценили нежный образ Брухуновой

Свой новый снимок Татьяна Брухунова подписала лаконично, заявив о своей любви при помощи смайлика в виде сердечка. Подписчики девушки по достоинству оценили её весенний образ. Они оставили под фотографией множество приятных и тёплых комментариев.

"Очень красивое и романтичное весеннее фото", — написал один из поклонников Брухуновой. "Милая Леди! Как приятно на Вас смотреть", — добавил другой подписчик. "Солнечно, весело. Красивые ландыши, красивое фото", — отметила ещё одна фанатка.

Подписчики Брухуновой считают, что необычная шляпка Брухуновой поражает воображение. По мнению поклонников девушки, она выбрала для выхода в свет очень нежный и элегантный образ.