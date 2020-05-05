Миро сравнила Рудковскую с гопниками

Блогер Лена Миро прокомментировала скандал с участием сына Яны Рудковской Александра Плющенко.

Она утверждает, что Рудковская "застряла в 90-х не только прической, но и мышлением" из-за прямых угроз прессе. По мнению Миро, Рудковская слишком много общалась с "гопниками-рэкетирами из подворотни" в молодости.