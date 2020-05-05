Блогер Лена Миро прокомментировала скандал с участием сына Яны Рудковской Александра Плющенко.
Она утверждает, что Рудковская "застряла в 90-х не только прической, но и мышлением" из-за прямых угроз прессе. По мнению Миро, Рудковская слишком много общалась с "гопниками-рэкетирами из подворотни" в молодости.
"Делаешь из сына аксессуар для собственного тщеславия? Будь готова к тому, что его будут обсуждать. И не только в том ключе, который тебе нравится", — написала блогер.
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