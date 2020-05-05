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Источник Правда.Ру

Настасья Самбурская негативно отзывается об отдыхе в России

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Настасья Самбурская опубликовала в своём Instagram неожиданное признание. Звезда "Универа" рассказала о том, почему она не любит отдыхать в России. Актриса пообщалась со своими поклонниками в социальных сетях и ответила в Stories на вопрос о том, нравится ли ей проводить отпуск и путешествовать в России.

"Категорически нет. Люди узнают и очень часто ведут себя максимально беспородно. Фотографируют исподтишка, на вежливый отказ от фото устраивают истерику, зовут к себе за стол и искренне не понимают, почему ты не хочешь с ними "бухать". Для медийных личностей отдых в России - целое испытание, особенно для социопатов", - написала актриса.

Самбурская не впервые ругает соотечественников на отдыхе

Это не первый раз, когда Настасья Самбурская негативно высказывается о соотечественниках на отдыхе. Напомним, в январе звезда "Универа" пристыдила россиян, отдыхавших рядом с ней на Бали. Актрисе не понравилось, что они включили музыку на полную громкость на пляже.

"Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую репчину на весь пляж через блютуз колонку! Почему вас блин не смущает, что вы не одни и тут люди, которые заплатили очень много денег, чтобы ОТДОХНУТЬ! А не потусоваться", - писала Самбурская.

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Темы бали отдых настасья самбурская
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