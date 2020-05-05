Настасья Самбурская негативно отзывается об отдыхе в России

Настасья Самбурская опубликовала в своём Instagram неожиданное признание. Звезда "Универа" рассказала о том, почему она не любит отдыхать в России. Актриса пообщалась со своими поклонниками в социальных сетях и ответила в Stories на вопрос о том, нравится ли ей проводить отпуск и путешествовать в России.

"Категорически нет. Люди узнают и очень часто ведут себя максимально беспородно. Фотографируют исподтишка, на вежливый отказ от фото устраивают истерику, зовут к себе за стол и искренне не понимают, почему ты не хочешь с ними "бухать". Для медийных личностей отдых в России - целое испытание, особенно для социопатов", - написала актриса.

Самбурская не впервые ругает соотечественников на отдыхе

Это не первый раз, когда Настасья Самбурская негативно высказывается о соотечественниках на отдыхе. Напомним, в январе звезда "Универа" пристыдила россиян, отдыхавших рядом с ней на Бали. Актрисе не понравилось, что они включили музыку на полную громкость на пляже.