Соловьев опасается за жизнь Собчак из-за её нового бизнеса

Владимир Соловьев рассказал, что опасается за жизнь Ксении Собчак, несмотря на то, что у него с ней сохраняются плохие отношения.

Опасения у телеведущего вызывает недавняя крупная сделка Собчак, которая решила вложиться в бизнес по добыче дальневосточных крабов. Соловьев утверждает, что это не просто "криминальный бизнес", а "гиперкриминальный".

Собчак рассказывала, что суд заморозил её многомиллионную сделку и она рискует потерять все деньги.