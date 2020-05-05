Владимир Соловьев рассказал, что опасается за жизнь Ксении Собчак, несмотря на то, что у него с ней сохраняются плохие отношения.
Опасения у телеведущего вызывает недавняя крупная сделка Собчак, которая решила вложиться в бизнес по добыче дальневосточных крабов. Соловьев утверждает, что это не просто "криминальный бизнес", а "гиперкриминальный".
Собчак рассказывала, что суд заморозил её многомиллионную сделку и она рискует потерять все деньги.
Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.